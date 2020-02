Qui Udinese: oggi allenamento tattico, Ken Sema recuperato per la Fiorentina

Allenamento tecnico tattico nella mattinata di oggi per i bianconeri. Dopo un’iniziale sessione video la squadra è scesa in campo al Bruseschi, dove dopo gli esercizi di attivazione e i torelli ha svolto un lavoro tecnico tattico a tutto campo. Da segnalare il rientro in gruppo di Ken Sema, mentre Sebastien De Maio ha partecipato alla fase di riscaldamento assieme ai compagni di squadra, per poi proseguire individualmente con il programma differenziato. Domani è prevista una seduta di scarico alle 17.30. Lo scrive Udinese.it.