Qui Udinese: ieri l’amichevole, oggi percorso di recupero. In campo solo Ter Avest e Lasagna

Ieri l’amichevole contro il Cjarlins Muzane ha impegnato i giocatori bianconeri che oggi non si sono quindi allenati in campo ma sono stati sottoposti a un percorso di recupero. Sul terreno del Bruseschi si sono visti solamente Ter Avest, non disponibile ieri a causa di una influenza intestinale e Kevin Lasagna, che da giorni ha intrapreso un personale programma di recupero. I due si sono allenati assieme ad un gruppo di giovani della Primavera e ai portieri.