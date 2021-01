L’allenatore del Torino, Davide Nicola, lavora con i giocatori a disposizione verso il match contro la Fiorentina. Venerdì non ci sarà Armando Izzo, reduce da un trauma cranico rimediato contro il Benevento: gli esami hanno escluso lesioni, ma dopo un consulto neurologico si è deciso che per precauzione il difensore si allenerà da solo per i prossimi giorni. Out anche Mergim Vojvoda, fermo per una lussazione alla spalla sinistra. Lo scrive Il Corriere di Torino.