Qui Sampdoria: squadra in campo al mattino, anche Depaoli col gruppo

Come da programma stilato dopo la vittoria in trasferta sul Torino, la Sampdoria ha ripreso in mattinata la preparazione al “Mugnaini” di Bogliasco. Sul campo 2, dopo i lavori individuali di prevenzione in palestra, il gruppo – compreso Fabio Depaoli – ha svolto una prima fase al completo con esercitazioni tecnico-tattica alternata a lavori metabolici. Poi i blucerchiati meno impegnati sabato sera hanno terminato la seduta con una partita a campo ridotto, seguita da Hajime Moriyasu, il commissario tecnico della nazionale Giappone in visita al Poggio. Per Alex Ferrari iter riabilitativo post-intervento. Domani, mercoledì, altro allenamento mattutino sulla strada che porta alla Fiorentina.