Qui Sampdoria: lavoro specifico per Quagliarella e Ramirez. Domani parla Ranieri

La Sampdoria è tornata in campo, al centro sportivo Mugnaini, per preparare l’importante partita di domenica contro la Fiorentina, in programma domenica alle 15.00 a Marassi. Ranieri ha organizzato una seduta a due fasi.

Come si apprende dal report ufficiale sul sito della società blucerchiata, nella prima, a gruppo compatto, attivazione tecnico-atletica ed esercitazione tattica; nella seconda partita a spazi larghi. Domani alle 13.00 il tecnico parlerà in conferenza stampa.