Qui Lecce: verso la Fiorentina, possibili due assenze pesanti

Non inizia nel migliore dei modi la settimana del Lecce. Una delle più importanti se non la più importante della stagione, visto che porterà agli scontri diretti con Fiorentina e, soprattutto, Genoa.

I giallorossi, rientrati in nottata da Cagliari, si sono allenati già stamattina all’Acaya Golf Resort svolgendo lavoro di scarico dedicato a chi è sceso in campo ieri, regolare per tutti gli altri. Ancora a riposo il convalescente Rossettini, sono andati avanti con il programma di rispettivo recupero Meccariello e Lapadula.

Sotto la lente d’ingrandimento ci sono però le situazioni di Filippo Falco e Marco Calderoni. I due calciatori sono usciti anzitempo nel match di ieri, poiché infortunati, e sono rimasti quest’oggi a riposo. Per il 10 ancora dolenzie al ginocchio sinistro, per il terzino problema muscolare al flessore della coscia sinistra. Le condizioni di entrambi verranno valutate nelle prossime ore, con le speranze, non tantissime per la verità, di averli in tempo per le prossime gare.

Difficile recuperarli per la Fiorentina, il vero obiettivo è il Genoa. Intanto la squadra svolgerà la rifinitura domani alle 19.30.