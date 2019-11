Qui Lecce: out Falco e Mancosu. L’ex Babacar è recuperato, a Firenze ci sarà

Il tecnico Fabio Liverani ha dato appuntamento ai calciatori questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA, dove i calciatori sono stati impegnati in un lavoro fisico in palestra e tattico su campo. Falco, Mancosu, Majer, Rossettini, Meccariello e Dumancic si sono allenati in differenziato, mentre Babacar ha ripreso a lavorare con il resto del gruppo. Domani allenamento nel pomeriggio, a porte chiuse, all’Acaya Golf Resort & SPA.