Qui Lazio, sospiro di sollievo per Immobile. Le condizioni degli acciaccati

Il punto sulle condizioni dei biancocelesti in vista della sfida di sabato sera al Franchi

Allarme rientrato per Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste che ieri aveva abbandonato anzitempo l'allenamento per una botta al ginocchio oggi è sceso regolarmente in campo con il resto dei compagni e quindi è da considerarsi completamente recuperato per la sfida di sabato contro la Fiorentina. rientrato in casa Lazio dopo la botta al ginocchio accusata nell’allenamento di ieri da CiroImmobile. Lo riporta TMW.