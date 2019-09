Qui Juventus: ostacolo nazionali, la squadra sarà al completo solo giovedì

La sosta per le nazionali sta per volgere al termine. Da domani la Juventus si ritroverà agli ordini di Maurizio Sarri per preparare i match contro Fiorentina e Atletico Madrid. Nella giornata di domani rientreranno però soltanto gli italiani. Tra mercoledì e giovedì gli ultimi rientri, con i sudamericani che arriveranno alla Continassa per ultimi. Maurizio Sarri avrà dunque la rosa al completo a disposizione per soli due giorni prima della sfida di Firenze. Per la partita del Franchi dovrebbe concretizzarsi anche il ritorno in panchina di Sarri, che è in via di guarigione e sempre più vicino al totale recupero della condizione fisica. Lo scrive Juvenews.eu.