Radio Bruno fa il punto sull’allenamento odierno della Fiorentina. Franck Ribery si è allenato ancora in gruppo, ieri aveva fatto lavoro differenziato ma solo per non appesantire il muscolo a cui aveva avuto fastidio. Oggi in gruppo insieme a lui anche Caceres. La seduta è stata improntata fra partitelle e tattica: entrambi i giocatori saranno a disposizione per la partita contro la Sampdoria.

