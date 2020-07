Dal Centro Sportivo: Dragowski verso il forfait. Le ultime su Dalbert e Pezzella

Stando a quanto raccolto da Radio Bruno, prende sempre più quota il possibile forfait di Dragowski verso il Torino. Il portierone polacco non ha infatti recuperato dal problema accusato mercoledì sera. La sua condizione verrà valutata nella giornata di domani, anche se un suo recupero sembra adesso improbabile. Si va quandi verso la seconda titolarità consecutiva per Pietro Terracciano, che quando è stato chiamato in causa ha convinto con prestazioni sempre ben oltre la sufficienza. Buone notizie invece per Dalbert e Pezzella. Il primo infortunato nel prepartita e il secondo uscito per un fastidio al polpaccio, sono completamente recuperati e saranno della partita domenica sera contro i granata. Recuperato anche Castrovilli, che quindi si candida per una maglia dal primo minuto dopo la panchina del “Via del Mare”