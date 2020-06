Qui Brescia: testa alla Fiorentina, prime prove tattiche volute da mister Lopez

Una partitella in famiglia su campo ridotto per fare le prime prove in vista del ritorno in campo. Diego Lopez ha già messo nel mirino la Fiorentina, prossima avversaria dei biancazzurri il 22 giugno allo stadio «Artemio Franchi». Poco più di 45 minuti per iniziare a testare schemi e uomini. Il tecnico uruguaiano ha schierato due formazioni speculari per quanto riguarda modulo (4-3-1-2) e atteggiamento tattico. Un’attenzione particolare è stata data alla fase difensiva e ai movimenti da effettuare con palla coperta e scoperta. Una scelta tutt’altro che casuale quella operata da Lopez, solido centrale difensivo durante la carriera di giocatore, che deve fare i conti con la seconda peggior retroguardia del campionato con 48 reti incassate. Dal pacchetto arretrato l’allenatore biancazzurro vuole partire per costruire una salvezza molto difficile. Lo scrive Bresciaoggi.