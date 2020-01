Quasi duemila biglietti venduti per Bologna: anche a Befana il tifo viola non mancherà

L’Associazione Tifosi Fiorentini comunica tramite il proprio profilo Facebook che sono oltre 1900 i biglietti venduti per il settore ospiti dello stadio Dall’Ara, in vista della gara in programma lunedì 6 gennaio alle 12:30. L’ultima festività del periodo natalizio, quindi, non frena la passione viola: anche per Befana contro la squadra di Sinisa Mihajlovic agli uomini di Beppe Iachini – al suo debutto sulla panchina viola – non mancherà il giusto supporto.