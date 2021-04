Quarta: “Dispiace per la Juve, meritavamo di più. Ci aspettano 5 finali”

Il post social del centrale viola

Con una foto condivisa poco fa su Instagram, il difensore argentino Martinez Quarta suona la carica in casa viola in vista del rush finale di stagione e torna sul pareggio contro la Juventus. Ecco quanto scritto dall'ex River Plate:" Mi dispiace per tutti. Meritavamo di più. Si continúa a lavorare e migliorare. Ci aspettano 5 finali". Di seguito il post che lo ritrae in azione contro il bianconero Kulusewski