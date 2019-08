Quanto costano le maglie di Serie A? La Fiorentina ha il kit più caro!

Cara (è proprio il caso di dirlo) maglia, quanto mi costi? In Italia – paese con i prezzi più alti da questo punto di vista rispetto agli altri top campionati europei – compresa la personalizzazione, si va dagli 85 euro della maglia nerazzurra dell’Atalanta fino ai 114 euro della divisa della Fiorentina. Lo riporta il portale Calcio e Finanza, che sottolinea come alcune squadre, come la Spal, non hanno ancora presentato il kit per la stagione 2019/20. Altre (Cagliari, Brescia e Hellas) sul proprio store online non propone ancora la personalizzazione della divisa (Cagliari, Brescia ed Hellas Verona), per le quali la cifra indicata è relativa allo store fisico nelle rispettive città. Dietro la Fiorentina, i tifosi di Inter e Roma spenderanno 111 euro, quelli del Milan 110.