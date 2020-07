Tocca ancora a Pietro Terracciano difendere la porta della Fiorentina. Il numero uno viola disputerà contro l’Inter la quarta presenza in questo campionato. Il dato è impressionante, con lui in campo la squadra ha sempre vinto. Parma, Lecce e Torino: grazie anche a lui sono arrivate le vittorie che hanno determinato la salvezza matematica. Stasera Pietro cercherà di continuare questo trend, ma è evidente che non dipenderà soltanto da lui. Inoltre l’avversario è di tutt’altro calibro rispetto a quelli delle ultime giornate e l’attacco dell’Inter, indipendentemente da chi scende in campo, è un’autentica macchina da gol.

Sostituirà Dragowski, infortunato e quindi rimasto a Firenze. Giocare questo finale di stagione è una sorta di premio per il suo lavoro da un anno e mezzo ad oggi. Già, chi frequenta lo spogliatoio viola racconta di un ragazzo semplice e molto disponibile. Che ama scherzare, dare dei consigli ai più giovani ma anche metterli alla prova. Insomma, una figura positiva che fa gruppo con i colleghi e non crea dualismi. Terracciano ha raggiunto l’età matura, oggi ha trent’anni ed un rendimento più che affidabile. Alle sue spalle però ci sono soltanto quindici presenze in Serie A: due a Catania, otto a Empoli e le altre con la maglia viola. Viene naturale chiederselo: dov’era fino ad oggi? Possibile che nessuna società gli abbia mai dato un’occasione prima d’ora? La Fiorentina, la squadra per cui suo fratello fa il tifo da sempre, non può che ringraziare e coccolarsi il dodicesimo. Che è tale soltanto nei numeri.