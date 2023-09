Qualificazioni Sud America, un viola nella top undici della prima giornata

Nonostante gli zero minuti in maglia viola, Yerry Mina convince con la maglia della Colombia

Al termine della prima giornata delle qualificazioni Conmbembol un viola figura nella top undici stilata dal noto portale Sofascore. Con un punteggio di 7,8 Yerry Mina si prende un posto nella difesa a tre di questa formazione a fianco di Romero e Tagliafico. Il centrale della Fiorentina ancora con 0' a referto in maglia gigliata ha giocato per tutta la gara nella vittoria della sua Colombia contro il Venezuela. Ma intanto c'è chi pensa che il gigante viola non dovrebbe più giocare per la nazionale sudamericana. Ecco la top undici: