Qualificazioni a Qatar 2022: Mancini chiama Castrovilli e Biraghi

Castrovilli confermato, Biraghi torna dopo l'assenza agli europei

Si avvicina la sosta per le Nazionali e l'Italia ufficializza i convocati per i tre match di qualificazione al prossimo mondiale contro Bulgaria, Svizzera e Lituania. Roberto Mancini convoca Gaetano Castrovilli, presente nella spedizione azzurra degli Europei. Ma la notizia riguarda il ritorno in Nazionale anche per Biraghi. Vi proponiamo la lista completa dei convocati.