Pupo furioso: “Vlahovic bugiardo, Commisso lo doveva lasciare in tribuna”

Il cantante si sfoga contro il suo ex beniamino

"Noi tifosi della Fiorentina siamo costretti a sopportare questa migrazione verso la Juventus, ed è una cosa difficile da digerire. Come noi artisti rispettiamo il nostro pubblico, anche i calciatori dovrebbero fare lo stesso. Sono d’accordo col club per la cifra che hanno incassato da questa cessione anche se i tanti soldi che arriveranno, verranno versati dall’acerrima rivale. Io però, con i soldi che ha Commisso, mi sarei tolto la soddisfazione di lasciarlo in tribuna fino al termine del contratto. Ma lo so che sono un sognatore. Vlahovic è stato un bugiardo, aveva detto che sarebbe rimasto fino a giugno, mentre aveva già trovato un accordo".