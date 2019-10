Pulgar: “Sto giocando in una posizione non mia. Posso ancora migliorare”

Dal ritiro del Cile, Erick Pulgar ha fatto il punto sul suo inizio di stagione: “Nella Fiorentina ho giocato in una posizione che non è proprio la mia, ma io sono sempre a disposizione. Cerco di muovermi molto per essere sempre nel vivo del gioco. Non è così difficile adattarsi a giocare a tre oppure a due a centrocampo. So di avere ancora molto da migliorare, in primis nella Fiorentina e poi in nazionale. Rigorista anche in nazionale? C’è gente che gioca qui da molti anni, piano piano potrò entrare nel gruppo dei tiratori” ha detto il centrocampista. Che primeggia in molte statistiche: LEGGI QUI