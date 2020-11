Il presidente dell’ ACCVC Filippo Pucci ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

“Il presidente non è abituato alla città, gli ho detto anche personalmente una volta che non deve prendere sul personale le critiche e le polemiche che si creano. Commisso si lamenta di quelle critiche che per lui sono severe o esagerate. I prossimi 90 giorni, per la questione stadio, possono essere veramente determinanti per il futuro della Fiorentina e non solo”.