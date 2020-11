Pucci (ACCVC): “Iachini, esonero inevitabile. Prandelli? Mi aspetto una Fiorentina con logica”

Filippo Pucci, Presidente del Centro di Coordinamento Viola Club, ha parlato a Radio Sportiva: “Era inevitabile un avvicendamento in panchina, ormai l’idea era chiara. Iachini aveva fatto un ottimo lavoro per salvare la squadra, ma serve qualcosa di più. Ora mi aspetto che i giovani possano crescere tanto. Mi aspetto di vedere una Fiorentina con una logica, con un gioco. E che possa arrivare un piazzamento migliore di quello scorso. In più Prandelli non ha mai mollato il mondo viola e ha lasciato tanti bei ricordi”.

