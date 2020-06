Pucci (ACCVC): “Tifosi stanchi, vogliono uno stadio all’altezza. Campi? Non c’è altra via”

Il presidente centro coordinamento Viola Club Filippo Pucci è intervenuto a Radio Bruno:

“I tifosi vogliono uno stadio che risponda alle esigenze della piazza. L’obiettivo è quello di avere uno stadio all’altezza di una società ambiziosa come quella Viola si sta dimostrando, altrimenti rimarremo nel nostro stadio continuando a navigare nella mediocrità e guardando vincere gli altri. Non c’è altra via oltre a Campi, i sostenitori della Fiorentina adesso dimostrano che sono stanchi delle chiacchiere che si trascinano da anni. I tempi tecnici inoltre sono molto stretti, a breve ci saranno novità”.