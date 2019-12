Pruzzo: “Fiorentina molle e rassegnata, il Torino ha vinto per fortuna. Si vede la sofferenza di Commisso”

L’ex attaccante di Fiorentina e Roma Roberto Pruzzo, a RTV 38 ha analizzato così il momento viola:

Si vede che Commisso soffre ed è molto dispiaciuto. Le prestazioni della squadra in un certo senso danno il polso della situazione. Il Torino domenica era in chiara difficoltà e aveva vinto la partita precedente per un colpo di fortuna. La Fiorentina doveva avere un approccio alla partita voglioso, rabbioso sin dai primi minuti. Invece ho visto una squadra molle e rassegnata. Giustamente il presidente tenta in tutte le maniere di vedere il bicchiere mezzo pieno. L’Inter per la Fiorentina sarà uno scoglio davvero pesante. Chiesa negli ultimi venti minuti ha dimostrato di essere un calciatore decisivo.