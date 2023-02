Pruzzo: “Braga? La Fiorentina pensava di aver risolto i problemi. Serve una coppa”

"Vincere una Coppa darebbe un altro senso alla stagione, cambierebbe prospettive e giudizi. Ora l'importante è allungare un po’ in campionato e tirarti fuori del tutto da zone calde. Fiorentina ha fatto un’ottima prestazione in Portogallo, forse c’è stata anche un po’ di presunzione nell’essere riuscito a fare così bene col Braga, pensando di aver superato tutti i problemi, ma poi con l’Empoli è venuta fuori una brutta partita. Loro ti aspettavano, per ripartire in contropiede. E’ successo in altre occasioni, come spesso accade alla Fiorentina".