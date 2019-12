Provaci ancora Erick. Pulgar in cabina di regia, le ultime sulla formazione gigliata

In caso di probabile forfait dell’acciaccato Badelj, come rivelato da Montella in conferenza stampa, Erick Pulgar è pronto a sostituirlo. L’ex Bologna è una delle pedine maggiormente utilizzate dal tecnico campano ed a seconda delle necessità può ricoprire più posizioni nella mediana gigliata. Come molti dei suoi compagni non sta vivendo un momento di forma brillante, ma grinta e determinazione non sono mai venute meno. I precedenti da regista in assenza del croato sono entrambe trasferte; una vittoria rimediata in rimonta contro il Sassuolo, ed una sconfitta in casa del Torino. Davanti, favorita la coppia Vlahovic-Boateng, il centrocampo avrà due riferimenti centrali su cui appoggiarsi durante la costruzione di manovra. Potrebbero beneficiarne Castrovilli e Benassi, inserendosi negli spazi lasciati liberi dai centrali avversari.

Un lavoro maggiore sarà richiesto agli esterni Lirola e Dalbert, che stavolta nel consueto 3-5-2 avranno una presenza in area più corposa da rifornire. Dietro, davanti a Dragowski, fondamentale la presenza di capitan Pezzella con l’immancabile maschera protettiva. Ai suoi lati agiranno l’esperienza e la fisicità di Martin Caceres e Nikola Milenkovic, quest’ultimo in cerca di riscatto dopo la mediocre prova contro l’Inter. La classifica parla chiaro, servono punti e non sono ammesse ulteriori distrazioni. La piazza Viola ha risposto presente per l’ennesima volta, oltre 33mila persone sono pronte ad accogliere la Roma in un clima infuocato. Sperando che un risultato positivo possa traghettare la parte sportiva della città verso serene feste Natalizie.