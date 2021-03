Protti: “Vlahovic generoso, ma spreca energie. Ero simile a lui, cambiai con una multa”

Igor Protti, ex attaccante e oggi dirigente, ha parlato a Lady Radio: “La Fiorentina ha in Vlahovic un ragazzo con grandi potenzialità. Dusan sta facendo bene e può fare anche molto meglio nella gestione dei momenti. È molto generoso, ma spreca tantissime energie in giro per il campo, ai tifosi piace questo tipo di giocatori, ma l’obiettivo principale per lui è fare gol e quando riuscirà a gestire entrambi gli aspetti diventerà uno dei centravanti più forti. Ricordo quanto ero ragazzo avevo un atteggiamento molto simile, appena arrivato a Livorno il direttore sportivo mi disse ‘ogni volta che passi la metà campo indietro ti faccio la multa‘ e da lì iniziai a segnare con molta più continuità”.

LEGGI ANCHE – Mediaset, Gattuso verso la Fiorentina: tre motivi per il sorpasso su Sarri