Protti sta con Prandelli: “Il calcio va riportato sui binari che dice anche lui”

L’ex attaccante Igor Protti ha parlato a TMW Radio:

Nel nostro paese è sempre stata una fetta importante, e c’è sempre di più la possibilità per tutti di esprimere la propria opinione. Una cosa bella, anche se andrebbe sempre fatto nei giusti modi e termini, con la consapevolezza che parlare è semplice e fare è complicato. La lettera di Prandelli è molto bella: non lo conosco di persona, ma si è sempre dimostrato sensibile e probabilmente in questo momento ciò l’ha portato a percepire alcune di quelle cose di cui parlavo. Andrebbe riportato il calcio su quei binari in cui il gruppo prevale sulle individualità, questo è importante.