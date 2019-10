Prossimi rinnovi: Sottil e Ranieri in attesa

Mentre Gaetano Castrovilli ha annunciato oggi il suo rinnovo con la Fiorentina, ci sono altri due talenti viola in attesa di novità. Si tratta di Riccardo Sottil e Luca Ranieri, rispettivamente esterno e difensore classe 1999, in questi giorni nel ritiro della Nazionale Under21 di Nicolato per le due sfide di qualificazione al prossimo Europeo contro Irlanda (questa sera ore 21.05) e Armenia (lunedì fischio d’inizio alle 18.30). Entrambi giocatori sono in scadenza nel giugno 2021. Lo scrive tuttomercatoweb.com.