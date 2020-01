Terracciano in porta, Vlahovic e Cutrone davanti insieme: la probabile formazione viola

La Fiorentina domani affronterà alle 15:00 l’Atalanta al Franchi in Coppa Italia. Secondo Il Pentasport di Radio Bruno Toscana mister Iachini potrebbe presentare una formazione molto simile a quella presentata con la Spal ma con alcune novità. Una tra queste, come affermato questa mattina dal tecnico in conferenza stampa, sarà la presenza di Terracciano tra i pali, mentre l’altra potrebbe essere la coppia d’attacco con Vlahovic-Cutrone e con Chiesa che dovrebbe partire dalla panchina.

Per il resto sarà l’ormai classico 3-5-2 con cui la Fiorentina si è sempre schierata nelle ultime settimane:

Fiorentina (3-5-2): Terracciano, Caceres, Pezzella, Milenkovic, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Cutrone, Vlahovic.