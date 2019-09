Probabile formazione: si va verso la conferma del 3-5-2 con Ribery e Chiesa in attacco

Si avvicina la partita contro il Milan, in programma domani alle 20.45 a San Siro. Come riporta Radio Bruno Toscana, Vincenzo Montella sembra intenzionato a confermare modulo e uomini delle ultime quattro partite, di cui tre in una settimana. Quindi 3-5-2 con: Dragowski in porta, difesa con Milenkovic, Pezzella e Caceres, centrocampo con Lirola a destra, Castrovilli, Badelj e Pulgar in mediana, Dalbert a sinistra, Chiesa e Ribery in attacco.

MONTELLA: “NON MI FIDO DEL MILAN”