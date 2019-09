Probabile formazione: Ribery in rampa di lancio, sorpresa Caceres?

Arrivano novità importanti per quello che riguarda la preparazione della Fiorentina al big match di sabato da Radio Bruno. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Martin Caceres. L’uruguaiano si è allenato in gruppo e potrebbe rientrare nelle turnazioni difensive di mister Montella per la gara con la Juventus. In attacco sempre più probabile l’impiego di Ribery dal primo minuto. Al centro dell’attacco rimane un ballottaggio aperto con Vlahovic, ad oggi, leggermente favorito su Boateng. CHIESA SOTTOTONO? IL MOTIVO E’ FISICO