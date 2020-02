Probabile formazione: Igor per sostituire Dalbert, Badelj in forte recupero su Pulgar

La Fiorentina, in attesa di comunicazioni ufficiali dalla Lega, continua ad allenarsi al centro sportivo agli ordini di mister Iachini. La squadra gigliata non cambia i propri piani, con la conferenza del mister viola prevista per domani alle 14. Intanto si lavora per sostituire lo squalificato Dalbert, con Igor che dovrebbe tornare ad occupare la corsia mancina. A centrocampo resta il ballottaggio fra Badelj e Pulgar per la regia viola. Il croato, fresco di compleanno, sembra in vantaggio sul cileno, reduce da una prestazione non esaltante col Milan, aldilà della rete siglata su calcio di rigore. A riportarlo è Radio Bruno Toscana.

Alcune foto della seduta, tratte dal profilo twitter dei viola: