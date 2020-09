Probabile formazione: Borja in panchina, Bonaventura subito titolare

E’ partito il countdown: meno due all’inizio della Serie A 2020-21. Sabato alle 18 la Fiorentina ospiterà al Franchi il Torino di Marco Giampaolo. Radio Bruno Toscana ha ipotizzato la probabile formazione viola. Iachini ripartirà dal consueto 3-5-2. Borja Valero, presentatosi in conferenza stampa, dovrebbe partire dalla panchina. Davanti a Dragowski giocheranno Caceres, Pezzella e Milenkovic. In regia agirà Duncan visto che Amrabat è squalificato e che Pulgar si è allenato poco con i compagni a causa del Covid. Castrovilli e Bonaventura saranno le mezz’ali, Chiesa sulla fascia destra, Biraghi a sinistra, Kouamé e Ribery in attacco.