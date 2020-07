Probabile formazione: Ancora Ghezzal, Chiesa centravanti. Bocciature per Cutrone e Dalbert

A poco più di tre ore dal fischio d’inizio di Fiorentina-Sassuolo, si va verso l’esclusione di Patrick Cutrone dall’undici titolare. Un’esclusione che fa rumore – riporta Radio Bruno – così come quella di Dalbert in favore di Igor. Si va comunque verso il 4-3-3, con Federico Chiesa in posizione di centravanti con Ghezzal e Ribery ai suoi lati. Con l’ex Lione e Leicester in campo dal 1′, occhio alla variabile 3-5-2 con Chiesa dirottato a sull’esterno.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Igor; Duncan, Pulgar, Castrovilli; Ghezzal, Chiesa, Ribery.