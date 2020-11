Il presidente del Genoa Enrico Preziosi è intervenuto a Lady Radio parlando di Cesare Prandelli, suo ex allenatore: “Non commento le telefonate intercorse tra noi, se lo ha detto Cesare va bene così (LE PAROLE DEL TECNICO SULL’ENDORSEMENT DEL PRESIDENTE ROSSOBLÙ). Non so di preciso cosa abbia dichiarato in conferenza e mi interessa poco, perché ripeto va bene così. Prandelli è una persona seria e capace. Spero che la sua avventura alla Fiorentina vada bene”.