Pres. Viola club Londra: “Che bello quando veniva Viviano. Il West Ham è forte”

"Questo Viola Club nasce nel 2012. Con l'apice del periodo di Montella, quando Viviano era il terzo portiere dell'Arsenal, e veniva a vedere le partite. Siamo sempre attivi, anche dopo il Covid. Ora molti tifosi inglesi stanno spuntando qui, ricordando gli anni 90. Il West Ham qui non è la squadra di cartello, ma cominciano a sentirsi. Loro non vincono da una vita. I loro tifosi sono carichi. Le partite secche sono toste, ma loro sono superiori. A me Italiano piace molto, e 2 finali non sono poche"