Pres. fondazione Meyer: “Commisso ha fatto di tutto per aiutare il nostro ospedale”

Giampaolo Donzelli, presidente della Fondazione Meyer, ha parlato durante la conferenza di presentazione della Partneship:

“Quando Commisso è venuto a trovarci, e ci ha trasmesso tutte le emozioni che al Meyer servono per vincere le nostre partite, che sono spesso molte complicate. Abbiamo visto il Commisso bambino e tutta la sua commozione, e infatti abbiamo visto che lui ha fatto di tutto per aiutare il nostro ospedale. Speriamo che questa maglia, con il nostro logo, possa arrivare in Italia in tutte le città, e magari anche in Europa.”