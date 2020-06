Pres. Confindustria Firenze: “Investimenti da oltre un miliardo e mezzo fermi, stadio compreso”

Maurizio Bigazzi, nuovo presidente di Confindustria Firenze, si è occupato del tema della ripresa della città dopo l’emergenza Coronavirus:

In un momento così difficile, ci sono investimenti fermi per oltre un miliardo e mezzo; risorse messe sul tavolo – alcune da anni – da imprese anche del territorio. Mi riferisco alla Stazione dell’Alta Velocità; alla pista di Peretola; al nuovo stadio. Ma potrei parlare anche della terza corsia della A11; della Fortezza da Basso; di tutte quelle opere congelate da anni, alcune da decenni. Opere che valgono punti strutturali di PIL; operazioni anticicliche con ricadute competitive ed occupazionali, che neppure una emergenza economica come quella attuale è riuscita a sboccare.