Pres. Architetti sul Franchi: “Non dobbiamo dimenticarci di Nervi. Sbagliato avere un atteggiamento superficiale”

Duilio Senesi, presidente dell’ordine degli architetti di Firenze, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare dell’accesa questione Stadio:

Dobbiamo ricordarsi chi è stato Pier Luigi Nervi, che senza i calcolatori di adesso è riuscito a costruire un monumento, il restauro è necessario ma serve il rispetto verso una persona unica come è stato Nervi. Firenze è una città metropolitana, tutti i suoi undici comuni fanno parte di Firenze, dobbiamo uscire da questa mentalità provinciale, l’unico problema di costruire lo stadio “fuori” Firenze resterebbe solo il futuro della zona di Campo di Marte. Legge sugli Stadi Comunali (LEGGI QUA)? Non so se la soluzione legislativa sia la migliore, ma ricercare un punto di equilibrio tra le esigenze tutelari e il futuro del Franchi, è il punto fondamentale da cui partire. Non possiamo avere un atteggiamento superficiale, serve approfondire tutti i temi per esprimere un giudizio adeguato senza farsi trascinare dalle emozioni