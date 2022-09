Premio Nereo Rocco, domani protagonista Italiano. Presente anche Barone

Il tecnico viola riceverà il premio come miglior allenatore emergente

Come raccontato durante il Pentasport dalla redazione di Radio Bruno, domani Vincenzo Italiano riceverà il premio "Nereo Rocco" come miglior allenatore emergente del nostro campionato. A presenziare all'evento ci sarà anche il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, che assisterà alla premiazione. Tra i personaggi premiati spicca anche l'ex mister gigliato Stefano Pioli, col “Premio nazionale per lo sport”.