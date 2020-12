Com’è noto, Cesare Prandelli è in isolamento per essere risultato positivo al Coronavirus. L’allenatore viola, secondo quanto riporta Radio Bruno, stamani ha seguito comunque l’allenamento della squadra. Lo ha fatto con una connessione in remoto sfruttando la tecnologia e delle telecamere posizionate appositamente. Certo, non sarà stato come essere sul campo ma così ha potuto comunque far sentire la sua presenza al gruppo.