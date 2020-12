Ancora Prandelli: “Il primo rigore ha condizionato la gara, bravi a recuperare”

Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

Nelle ultime due partite le prestazioni da parte della squadra ci sono state. Adesso non dobbiamo farci condizionare dalla vittoria che non arriva. Il rigore subito dopo due minuti ci ha fatto spendere tante energie per recuperare. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo pagato questo sforzo portando in avanti pochi giocatori. Castrovilli e Bonaventura? Possono fare entrambi di più, dobbiamo accompagnare l’azione con maggiore continuità. Abbiamo le capacità per farlo. L’ammonizione, soprattutto per Bonaventura, è stata un peso. Nonostante il complicato presente la squadra ha comunque risposto sul campo. Juventus? sarà una gara complicata su un campo difficile, cercheremo di recuperare le energie per farci trovare mentalmente pronti. Approccio contro il Verona? Tre settimane fa magari avremmo perso largamente, invece oggi abbiamo rischiato pochissimo contro una buonissima squadra. Sappiamo bene di dover migliorare, ma la strada è quella giusta. Cosa si prova ad essere tifoso ed allenatore? Provo un grande senso di responsabilità, vivo il presente con grandi emozioni. Ringrazio i tifosi che ci hanno incitato questa mattina, vogliamo tenere alto il nome di Firenze anche per loro. L’impegno e la determinazione sarà massima.