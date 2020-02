Prandelli: “Il Milan ha un buon palleggio ma occhio ad alcuni giocatori viola che possono fare male”

Queste le parole di Cesare Prandelli alla vigilia di Fiorentina-Milan, una sfida per lui molto importante. L’ex allenatore viola, negli anni della sua permanenza a Firenze, ha spesso cercato di raggiungere un posto in Champions League contro il Milan.

Purtroppo non ci sarò allo stadio, vado a trovare mia mamma a Orzinuovi. Quando allenavo la Fiorentina ci siamo qualificati per la Champions quattro anni su cinque, la squadra era continuamente in crescita, altrimenti non avremmo ottenuto questi risultati. Montolivo? Mi dispiace molto per come è finita per lui sia a Firenze che a Milan. E’ un ragazzo educato e per bene sia in campo che fuori. A volte però nel calcio succedono queste cose. La partita di domani è molto molto aperta: il Milan ha un buon palleggio e ultimamente con Pioli ha trovato un bel sistema di gioco, d’altra parte la Fiorentina ha 3/4 giocatori che possono far male da un momento all’altro.