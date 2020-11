“Grande opportunità per Prandelli, ma non può stravolgere il destino della Fiorentina”

Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, il vice direttore de La Gazzetta dello Sport, Andrea De Caro, ha commentato il ritorno di Cesare Prandelli alla Fiorentina:

Prandelli ha una grande opportunità. Non penso che con lui la Fiorentina possa peggiorare. Con Iachini la squadra non mi piaceva. Cesare la può migliorare, ma non penso che possa stravolgere il destino. Le ultime stagioni hanno minato il suo profilo, non so se ha la stessa rabbia di prima. Spero che Firenze gliela possa ridare.