Prandelli: “Due gol evitabili, ma abbiamo fatto la nostra gara. Il problema di Ribery…”

Cesare Prandelli ha preso la parola a DAZN dopo Lazio-Fiorentina:

Potevamo evitare di prendere i due gol, ma abbiamo fatto la nostra gara contro una grande squadra. La strada è quella giusta. Bilanci? In questo momento no, fra tre giorni c’è un’altra partita. Oggi abbiamo avuto coraggio, voglia di aggredire, la Lazio gioca in Champions e non ci ha creato problemi se non con i suoi 3-4 giocatori di classe superiore. Ribery? Ha avuto un problema alla rotula, non ne conosco ancora l’entità. Kouamé con Vlahovic? Abbiamo verticalizzato di più e costruito meno, ma poi diventi prevedibile alzando sempre il pallone. I due attaccanti si sono dati da fare, ma il risultato non ci dà ragione. Callejon? E’ normale che se troviamo solidità con la difesa a tre, mettere in campo lui presuppone l’uscita di un centrocampista, come poi è successo. In questo momento non posso pensare ai giocatori che non ho e che vorrei avere. Per me i giocatori che ho sono i più bravi”.

LE PAROLE DI PRANDELLI IN SALA STAMPA