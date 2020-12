Durante la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Fiorentina, Cesare Prandelli è stato interpellato sul rapporto con lo spogliatoio instaurato 14 anni fa:

Nel 2006 conoscevo perfettamente i ragazzi che avevo a disposizione; in questo momento non posso avere la presunzione di dire che conosco le persone, non i giocatori, che ho davanti. Certo, i ricordi positivi rafforzano la convinzione di poter affrontare chiunque, ma l’importante è avere la giusta mentalità.