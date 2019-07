Praet, molte richieste dall’estero per il centrocampista che piace a Pradè

Dopo il Valencia un altro club estero guarda al centrocampista Dennis Praet, classe ’94, della Sampdoria. Si tratta, come riferisce Sky, del Leicester che è piombato nelle ultime ore sul belga ed è pronto a sfidare gli iberici per averlo nella prossima stagione. Il ragazzo in Italia continua ad essere seguito dal Milan, ma piace molto anche alla Fiorentina.