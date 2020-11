Pradè, umore nero: “Distrutti psicologicamente, dobbiamo tirarci fuori da situazione che non ci appartiene”

E’ un’analisi dura, sincera, preoccupante. Il ds viola Daniele Pradè, dopo la sconfitta casalinga con il Benevento, ha commentato il momento nero che sta passando la Fiorentina: “In questo momento siamo distrutti psicologicamente ed emotivamente, la prestazione non ci sta e che ha fatto venire fuori tutte le nostre problematiche. Alla prima difficoltà siamo andati in depressione e non abbiamo più giocato, il Benevento ci ha chiuso ogni spazio e ci dispiace per i tifosi e per il presidente. Non possiamo mollare ora ma tirarci fuori da una situazione che non ci appartiene. Insieme alla società dobbiamo aiutare l’allenatore e la squadra a passare questo periodo. E’ un momento dove ognuno di noi deve tirare fuori appartenenza e metterci più del 100% delle forze mentali per uscirne. L’allenatore ha lavorato duramente su ogni aspetto in questi 15 giorni, credo molto nel lavoro di Cesare che porterà dei benefici: ma adesso dipende da noi. Non ci sono scuse e dobbiamo rimboccarci le maniche e dimostrare che non siamo questi, una squadra che in tutta la partita calcia due volte in porta e arriva seconda in ogni duello”.

