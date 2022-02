Pradè: “Squadra viva, possiamo uscirne. Ma non ci siamo allenati insieme”

Le parole del ds che non fa un dramma della sconfitta contro la Lazio

Nel post partita di Fiorentina-Lazio il direttore sportivo Daniele Pradè ha commentato al sito ufficiale viola il k.o. subito contro i biancocelesti: "Abbiamo avuto un'occasione all'inizio per sbloccarla con Cabral, poi ci siamo un po' studiati e dopo il primo gol ci siamo aperti. La squadra però è viva, con la nostra identità possiamo uscirne e combattere lassù.

giorni non ci siamo mai allenati insieme, se non lavori sul campo i risultati sono questi. Quest'anno dobbiamo prendere anche queste lezioni per capire i nostri limiti e la nostra forza".